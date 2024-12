Lazio, da Guendouzi a Rovella: le clausole sui contratti dei giocatori biancocelesti

Guendouzi e Rovella: la corazzata del centrocampo

Il cuore della Lazio batte forte a centrocampo grazie a Guendouzi e Rovella. Entrambi tuttocampisti, indispensabili nel 4-3-3 e nel 4-2-3-1 di Baroni, hanno una clausola identica da 50 milioni. Guendouzi è stato riscattato dal Marsiglia per 13 milioni più bonus, come riportato da Il Corriere dello Sport, mentre Rovella diventerà interamente della Lazio a giugno per 17 milioni, dopo l’accordo con la Juventus.

Questi due mediani, pilastri del presente e del futuro, rappresentano un investimento da 100 milioni complessivi per il club. Recuperati da momenti difficili – Guendouzi dopo tensioni con Tudor e Rovella dopo un infortunio – sono oggi esempi di dedizione e professionalità, oltre che essenziali per la squadra.

Tchaouna: il talento che deve sbocciare

Tra i gioielli della Lazio figura anche Tchaouna, acquistato per 9,7 milioni e protetto da una clausola di 60 milioni. Nonostante un avvio altalenante, Baroni crede fermamente nelle sue potenzialità e continua a lavorare per integrarlo nei meccanismi della squadra.

Baroni, l’orefice biancoceleste

Marco Baroni si conferma un maestro nell’affinare talenti. Come già fatto a Lecce e Verona, anche alla Lazio sta trasformando giocatori grezzi in pietre preziose. Il suo lavoro permette alla squadra di diventare una vera e propria miniera di valore, capace di brillare nel presente e garantire solidità economica nel futuro.