FORMELLO | La rifinitura prima della partenza per Amsterdam

È la vigilia di Ajax-Lazio, sfida in programma domani alle 21:00 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam e valevole per la sesta giornata di questa prima fase di Uefa Europa League. Gara di vertice che promette spettacolo con Biancocelesti e Godenzonen divisi da solo 3 punti in classifica generale

Stamattina alle ore 11:00 è scattata la rifinitura al Centro Sportivo di Formello condotta da Mister Baroni e il suo staff prima che questo pomeriggio la squadra parta per la capitale olandese, dove poi stasera direttamente dalla pancia dello stadio si tenga la conferenza stampa del tecnico biancoceleste e di un tesserato.

