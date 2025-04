Lazio, il ritorno del Taty sempre più vicino: il piano di rientro

Lunedì la Lazio ha pareggiato l’ennesima partita e, riflettendo sull’andamento della squadra, i veri problemi in fase offensiva sono iniziati proprio dal k.o. dell’attaccante Castellanos. La prima stangata è arrivata a metà febbraio con una lesione di medio grado all‘adduttore sinistro. Dopo il ritorno in campo con il Plzen per 67 minuti, il centravanti ha riscontrato un nuovo infortunio al polpaccio destro, di cui ora si attende il recupero.

L’importanza del Taty

La Lazio spetta a braccia aperte il Taty: d’altronde, si è in attesa di un goal del terminale offensivo da 750 minuti, cioè da Lazio-Monza (9 febbraio 2025). Come riporta Il Messaggero, lo staff medico della Lazio, reduce dall’errore di aver forzato il recupero dell’argentino contro il Plzen, procederà lentamente e centellinerà le energie di quello che, nonostante i due stop, resta il miglior marcatore in rosa con 12 centri in tutte le competizioni, ai quali vanno aggiunti cinque assisti quattro regole procurati. D’altronde, la vera forza dell’ex Girona è la grande partecipazione offensiva e una grande generosità nel pressing. Un leader da recuperare al più presto per affrontare un calendario fitto di impegni difficili.

Il piano di recupero dell’attaccante

Il piano di rientro lo ha visto per una volta in campo ieri con gli scarpini e prevede, a breve, dei tentativi di allenamento in gruppo per far sì che possa tornare fra i convocati per la trasferta col Bodo (a meno che non c’entri in extremis per domenica contro l’Atalanta) ed essere poi di nuovo disponibile per il derby. Il ritorno del taci non è più miraggio ma, nel frattempo, barone, alla disperata ricerca di quell’offensivi, sta pensando addirittura a Pedro come falso nueve, ultima spiaggia dopo le prove insufficienti dei compagni Tchaouna, Noslin e Dia. Ad interessarsi al ritorno di Castellanos è anche l’ex Lazio Scaloni, ct dell’Argentina, in continuo contatto con il calciatore data la volontà di convocare l’attaccante per le sfide di qualificazione al mondiale contro Cile e Colombia fissate a giugno.