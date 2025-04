Lazio, pochi tiri subiti ma tanti goal incassati: il dato preoccupante della difesa

La Lazio rifletterà molto sull’ultimo pareggio di lunedì contro il Torino, arrivato nei minuti finali e immagine dell’ultimo periodo dei biancocelesti: una squadra stanca, spenta, non più brillante come una volta e che sta perdendo numerosi punti in vista della qualificazione in Champions. Un dato su cui riflettere, oltre alla difficoltà offensiva aggravata dall’assenza di Castellanos, è proprio il rendimento in difesa, reparto in cui la Lazio si mostra sempre più scoperta e debole ultimamente.

Una Lazio sempre più scoperta

Mentre squadre come Bologna, Juve, Roma e Fiorentina hanno serrato la porta nell’ultimo turno di campionato, tutto ciò per i biancocelesti sembra un miraggio. Come riporta Il Messaggero, Baroni ha la retroguardia super perforata delle prime giudici squadre della classe e con la media attuale chiuderebbe a 53 goal subiti in Serie A (contro i 39 della scorsa annata e i 30 della precedente). Le uscite stagionali con la porta inviolata sono appena 9 su 42 (contro le 19 della Juve e le 15 di Bologna e Roma). Provedel ha blindato i pali in solo 6 gare su 32 (19%); Mandas, invece, 3 volte su 10 (30%). Con questi numeri, ogni velleità d’Europa sarebbe un’utopia per la Lazio attuale.

