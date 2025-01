Festa 12 anni, Pedro: "Dobbiamo entrare in Champions"

Pedro non si ferma mai e, anche dopo la vittoria nel derby, ha ribadito l’importanza di non abbassare la guardia. La Lazio è concentrata e pronta a continuare il cammino con la stessa intensità. La squadra celebra un altro anno di successi e traguardi, con il capitano Pedro che invita a dare il massimo, non solo per la storia del club, ma anche per il presente che merita di essere valorizzato. Il capitano biancoceleste, carico come sempre, vuole guidare la squadra verso un’altra vittoria fondamentale, per consolidare la posizione in classifica e non fermarsi. Nel cuore della squadra, Pedro trasmette il suo spirito combattivo. La Lazio, con lui come guida, è pronta ad affrontare ogni partita con l’obiettivo di raggiungere la vittoria. Di seguito le sue parole:

Sul derby

“Il derby è stata una partita in cui nel primo tempo abbiamo commesso degli errori, ma dobbiamo continuare a fare bene. Ora abbiamo l’opportunità di fare una buona partita contro il Como e dobbiamo assolutamente ottenere i tre punti.”

Festa della Lazio

“Sono molto contento di essere qui per i valori che rappresenta la Lazio. È bello vedere tutti i tifosi, per me è un onore essere qui e difendere questa maglia.”

Sulle parole di Baroni



“Mister Baroni ci ha detto di continuare a lavorare duramente e andare avanti. Manca ancora tanto, ma ad Aprile o Maggio vedremo dove saremo.”

Sulla fiducia della squadra

“La squadra è fiduciosa. Dobbiamo entrare in Champions League, questa deve essere la nostra priorità, insieme ad arrivare lontano in Europa League e a ottenere un buon piazzamento in campionato.”

