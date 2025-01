Artistico al Cosenza: arriva dalla Lazio in prestito

Come annunciato da Gianluca Di Marzio su X, Gabriele Artistico ha ufficialmente concluso la sua esperienza alla Juve Stabia. Gabriele Artistico, attaccante classe 2002 di proprietà della Lazio, cambia squadra e scende in campo con il Cosenza. Il trasferimento avviene a titolo temporaneo, con il calciatore che si è già distinto con la maglia della Juve Stabia.

Foto Proietto

Un cammino tra Serie C e Serie B

Cresciuto nel settore giovanile del Parma, Artistico ha accumulato esperienza nelle leghe inferiori, con un rendimento particolarmente positivo nella passata stagione alla Virtus Francavilla, dove ha segnato 12 gol in 39 partite. Con la firma di un accordo fino al 30 giugno 2025, Artistico è pronto a indossare la maglia numero 9 del Cosenza e a contribuire alla causa della squadra con la sua esperienza e le sue doti realizzative. La società ha accolto con entusiasmo il suo arrivo, sottolineando il valore aggiunto che il giovane attaccante potrà dare in questa seconda parte di stagione in Serie B.

Comunicato Cosenza