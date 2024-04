CONFERENZA COLANTUONO - "Differenza tra noi e la Lazio è notevole. Ci siamo segnati da soli"

Al termine della sfida giocatasi questa sera tra Lazio e Salernitana l'allenatore degli ospiti Stefano Colantuono ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole:

La società ci è sempre molto vicina e ci permette di lavorare bene. La differenza tra noi e la Lazio è notevole, poi se ci mettiamo del nostro diventa una montagna difficile da scalare. Due o tre gol erano evitabilissimi, ci siamo segnati da soli. Poi la Lazio palleggia bene, e tra le altre cose era anche una partita particolare, tra le altre criticità aveva perso il derby, non avrebbero sbagliato. Quello che mi dispiace è che ci abbiamo messo del nostro come capitato già con il Sassuolo o a Bologna. Poi se vai sotto, diventa difficile. Non sono questi i nostri competitor, ma bisogna fare del proprio meglio. Parlo sempre di un discorso di squadra, sono dispiaciuto. Pensavo in una partita diversa. Poi sono realista, conosco bene questo mondo e contro queste squadre non puoi permetterti questi errori.