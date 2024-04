CONFERENZA TUDOR - "Non commento Luis Alberto. Sul derby..."

Al termine della sfida giocatasi questa sera tra Lazio e Salernitana l'allenatore biancoceleste Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole:

Non ho parlato con la squadra di alcune dinamiche, ma ho fatto i complimenti per una grande gara. Sia dal punto di vista della prestazione che dei gol: ne abbiamo fatti quattro. La voglia di non prendere gol. Ma anche dopo il quarto, volevamo fare il quinto. Mi è piaciuto questo. Luis Alberto non lo commento, è una cosa tra lui e la società. I tifosi sono liberi di contestare, tocca a noi, ora. Loro amano questo club e noi dobbiamo normalizzare la situazione.

Lazzari a sinistra?

Lazzari è un quinto, è il suo ruolo naturale. Se gioca a destra o a sinistra, per la mia esperienza a loro non interessa nulla del lato in cui gioca. Oggi ha fatto una gran bella gara, ha letto bene. C'era quella rapidità che ci serviva. Felipe Anderson era più vicino alla porta, meglio in quella posizione.

Guendouzi?

Guendouzi è stato fuori per infortunio al polpaccio, così come Immobile o Pellegrini. C'è anche il portiere che sta tornando, ma sono stati fuori per infortunio. Ho dimenticato anche Zaccagni. Luis Alberto giocherà? Non la commento. Questo definisco, la si può girare come si vuole, non commento.

Derby una partita come le altre?

Non ho detto che il derby è una partita come le altre. Solo da una parte lo è. Per il resto no. Non commento le speculazioni, che mi portano a dare una risposta che non voglio dare.

Obiettivo Europa?

C'è sempre un obiettivo, cercheremo di fare del nostro meglio fino alla fine. Ma bisogna pensare solo alla prossima gara, a come fare bene. C'è da andare a vincere. Tre di campionato, due abbiamo vinto. Oggi si potevano fare 7-8 gol. Oggi abbiamo fatto una bella gara, questa è la strada. Poi capisco che si cerca la notizia, ma per me è tutto fumo.

Felipe Anderson:

Sono cose che non si commentano pubblicamente, chi fa che cosa. Su Felipe posso dire che cosa ha dato al mio calcio. Ha le qualità, ma le cose si fanno nel club. Non pubblicamente.

Cataldi: