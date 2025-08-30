Conferenza Sarri: "La Società non mi ha dato l'obiettivo di tornare subito in Europa"
Il mister Maurizio Sarri rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa in vista del primo incontro casalingo della Lazio della stagione 2025/2026, infatti, domani 31 agosto alle ore 20:45 la rosa biancoceleste tornerà allo stadio Olimpico per affrontare l'Hellas Verona, match nel quale le aquile dovranno scendere in campo con la mentalità e l'energia necessaria per tentare di conquistare i loro primi 3 punti e far dimenticare la dolorosa sconfitta a Como, soprattutto dato che le prestazioni mostrate nella prima giornata di Campionato hanno diminuito la speranza nella tifoseria biancoceleste ed aumentato la delusione e la paura per questo nuovo anno.
Maurizio Sarri in conferenza stampa
Sulle basi di cui ha parlato
Tornare in Europa subito è un obiettivo che non mi ha mai dato la società, questo è l'anno di grande difficoltà all'interno di un progetto triennale dove dobbiamo tornare in Europa. Vogliamo costruire 7-8 giocatori per raggiungere questo obiettivo, se riusciamo a ottenerlo significa che serviranno solo tre giocatori sul mercato, se invece non dovessimo riuscirci diventerà più complicato.
Il bilancio dei primi 50 giorni
Una settimana fa ti avrei detto di trovarmi indietro, dopo la prima contro il Como ti dico che pensavo di trovarmi più avanti. La sensazione era di una squadra vogliosa di soffrire durante il ritiro, domenica ho visto un'altra cosa. Spero sia una fase transitoria, ma in questo momento la situazione è questa. La squadra durante il ritiro ha lavorato bene, ero contento delle amichevoli giocate, ma sono uscito dalla prima di campionato facendo fatica a credere a quello che ho visto.