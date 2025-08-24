Como-Lazio: le formazioni ufficiali, la gestione della porta biancoceleste

Le aquile guidate dal mister Maurizio Sarri stanno per scendere in campo per disputare la loro prima partita di Campionato della stagione 2025/2026 e l'avversario sarà il grande Como di Fabregas, nuova minaccia per tutte le Big. L'incontro sarà diretto dal fischietto Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo che ha già incontrato le due squadre in varie occasioni con un bilancio che sembra sorridere alla rosa biancoceleste, infatti, si contano 10 vittorie e 2 sconfitte con Lazio ed una vittoria, 5 pareggi e 2 sconfitte con il club lombardo. Le aquile dovranno fare tutto il possibile per tentare di portarsi a casa questi 3 punti e cominciare nel migliore dei modi questa nuova stagione, proprio per questa ragione il Comandante ha tentato di schierare l'arma migliore per sconfiggere l'avversario.

Como-Lazio: le formazioni ufficiali

Lazio: Provedel, Lazzari, Gila, Provstgaard, Tavares, Guendouzi, Cataldi, Dele Bashiru, Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Maurizio Sarri.

Como: Butez; Van der Brempt, Ramón, Kempf, Valle; da Cunha, Perrone, Vojvoda, Paz, J. Rodríguez; Douvikas. All. Cesc Fabregas.

Como-Lazio: dove vedere l'incontro

I tifosi non presenti allo stadio Sinigaglia potranno collegarsi sin dalle ore 17:30 per seguire il prepartita ed alle ore 18:30 si potrà assistere in diretta al grande incontro tra Como e Lazio su sslazio.it e Lazio Style Channel, mentre la radiocronaca dell'incontro sarà trasmessa su Lazio Style Radio, ma non solo, la prima gara di Campionato sarà visibile anche sulle piattaforme Dazn, Sky e in streaming su NOW.