Le pagelle di Como-Lazio: biancocelesti al tappeto, male quasi tutti

Gli uomini di Fabregas dominano quelli di Sarri per l'intero match

Leoni Andrea /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Riparte il campionato della Lazio con il ritorno sulla panchina di Maurizio Sarri. L'avversario è il Como di Cesc Fabregas, avversario che conferma assoluta qualità e bel gioco. I padroni di casa infatti dominano i biancocelesti per quasi l'intera durata del match. Nel primo tempo resiste lo 0-0 nonostante il Como crea molto di più. Nel secondo arrivano i gol di Douvikas e Nico Paz a scrivere il risultato finale di 2 a 0. 

