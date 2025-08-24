Le pagelle di Como-Lazio: biancocelesti al tappeto, male quasi tutti

Riparte il campionato della Lazio con il ritorno sulla panchina di Maurizio Sarri. L'avversario è il Como di Cesc Fabregas, avversario che conferma assoluta qualità e bel gioco. I padroni di casa infatti dominano i biancocelesti per quasi l'intera durata del match. Nel primo tempo resiste lo 0-0 nonostante il Como crea molto di più. Nel secondo arrivano i gol di Douvikas e Nico Paz a scrivere il risultato finale di 2 a 0.

