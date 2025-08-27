De Grandis: "Lotito metta tutto a posto o ceda la Lazio. Contro il Verona..."

A commentare la situazione complessa attorno al mondo Lazio è stato il giornalista Stefano De Grandis nella trasmissione "Incondizionatamente Lazio" a Radio Laziale.

Lotito metta tutto a posto per il mercato di gennaio o ceda la Lazio. La rosa per quel che riguarda il centrocampo è cortissima e lo sarà ancora di più con la coppa d'Africa, con Dele-Bashiru e forse Belahyane fuori diventa difficile.

Castellanos e Dia potrebbero anche giocatore insieme nel caso in cui non giocasse Dele-Bashiru, ma è una valutazione che deve fare Sarri con calma. Io farei tre cambi, fuori Lazzari, Cancellieri e Cataldi e dentro Marusic, Noslin e Rovella. Contro il Verona mi aspetto delle novità, sia perché alcuni giocatori sono fuori registro sia perché altri meritano delle chance.