De Grandis: "Lotito metta tutto a posto o ceda la Lazio. Contro il Verona..."
A commentare la situazione complessa attorno al mondo Lazio è stato il giornalista Stefano De Grandis
Lotito metta tutto a posto per il mercato di gennaio o ceda la Lazio. La rosa per quel che riguarda il centrocampo è cortissima e lo sarà ancora di più con la coppa d'Africa, con Dele-Bashiru e forse Belahyane fuori diventa difficile.
Mi piacerebbe che Sarri si adattasse un po' alle caratteristiche di Tavares, capisco debba migliorare tatticamente, ma la sua spinta sarebbe troppo importante. Non penso Sarri cambierà modulo dopo una giornata, magari dopo la sosta potremmo vedere qualche cambiamento.
Castellanos e Dia potrebbero anche giocatore insieme nel caso in cui non giocasse Dele-Bashiru, ma è una valutazione che deve fare Sarri con calma. Io farei tre cambi, fuori Lazzari, Cancellieri e Cataldi e dentro Marusic, Noslin e Rovella. Contro il Verona mi aspetto delle novità, sia perché alcuni giocatori sono fuori registro sia perché altri meritano delle chance.