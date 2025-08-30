Bologna di misura sul Como, pareggio tra Parma ed Atalanta

Il doppio anticipo del sabato di serie A vede sfidarsi Bologna-Como e Parma-Atalanta. Nella partita del Renato Dall'Ara gli uomini di Vincenzo Italiano riescono a vincere grazie ad un gol di Riccardo Orsolini. Reazione importante dei rossoblu dopo la sconfitta contro la Roma allo stadio Olimpico. L'altro match vede sfidarsi Parma ed Atalanta, match combattuto che termina in parità, 1-1.

Bologna-Como 1-0

La squadra di casa disputa una partita sicuramente più sciolta rispetto al match della prima giornata contro la Roma di Gasperini. Manovre più fluide e attacchi offensivi insistenti contro un Como decisamente più spento dopo lo show dell'ultima partita contro la Lazio. A fare la differenza è il gol di Riccardo Orsolini, tassello sempre più importante nello scacchiere di Vincenzo Italiano.

Parma-Atalanta 1-1

Un primo tempo in cui domina lo studio tra le due squadre che sembrano concentrate a non rischiare troppo in fase difensiva. Inevitabilmente i primi 45 minuti si chiudono sullo 0-0.

La musica cambia nella ripresa. Squadre quotate all'attacco e tanto spettacolo sopratutto tra i due rispettivi portieri che si sfidano volando tra i pali per evitare di subire il gol: Suzuki e Carnesecchi assoluti protagonisti. Ci pensa Pasalic a sbloccare il match con un tiro ficcante ed angolato su cui il portiere avversario stavolta non può nulla. La partita sembra portare i 3 punti in casa della Dea ma così non è. Ci pensa Cutrone, neoacquisto del Parma, a pareggiare il match con un guizzo nei minuti finali.