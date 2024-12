Lazio, attenzione ai cartellini: due biancocelesti diffidati a rischio per il derby

La Lazio sabato scenderà in campo contro l’Atalanta di Gasperini, capolista in classifica e campione di Europa League in carica, una squadra forte e consapevole i biancocelesti dovranno battere usando le sue armi migliori. Un vero e proprio scontro diretto per i primi posti in classifica fra due delle squadre che si sono dimostrate più in forma di questo campionato. Lo scontro sarà caldissimo ed entrambe le squadre appariranno determinate nel portare a casa tre punti. Si preannuncia, quindi, uno scontro sentito e che verrà seguito da match altrettanto importante come il derby, tra l’altro, in casa Roma.

Lazio, importanza degli appuntamenti: infortuni

L’importanza dei due prossimi appuntamenti, Atalanta e Roma, si misura sul campo e fuori. Baroni dovrà forgiare la migliore Lazio per battere Gasperini e la Roma di Ranieri, squadra che sta cercando di fuoriuscire da un periodo difficile e che potrebbe considerare il derby una vera e propria occasione di rilancio, anche emotivo, ed avvicinamento ai tifosi. Non mancheranno le difficoltà per la Lazio, a partire dalla situazione infortuni con un recupero di visino sempre più lungo e gli stop, ieri ufficializzati anche dalla società, di Pedro e Noslin. Lo spagnolo, alle prese con una lesione al muscolo semimembranoso della coscia, con i suoi 7 goal finora è secondo solamente a Taty in fase di realizzazione con una media di un centro ogni 147 minuti, considerando anche i tre assist è già in doppia cifra nella partecipazione difensiva, dietro Taty e Zaccagni. La sua assenza si farà sentire molto, così come quella di Noslin, la cui caviglia è ancora molto dolorante.

