Lazio Women, l’iniziativa al Gemelli di Roma: le parole della Goldoni

Dopo l’ultima vitroria contro il Milan, qualche giorno fa, la Lazio Women si è impegnata in una bellissima iniziativa per i bambini in difficoltà ricoverati all’ospedale Gemelli di Roma. Tutta la squadra ha accettato con piacere l’idea di fare visita all’ospedale per portare un po’ di gioia e spensieratezza a bambini e famiglie che ogni giorno vivono situazioni difficili. Le calciatrici, oltre a portare sorrisi e risate nel reparto, hanno donato ai bambini alcune scatole di giocattoli in vista delle imminenti festività natalizie. L’iniziativa non è partita soltanto dalla squadra, ma è stata una collaborazione insieme ad Unicef e all’azienda Clementoni Toys in un progetto chiamato “Regalo Sospeso”. Anche in quest’occasione, la Lazio ha dimostrato vicinanza e solidarietà, sostenendo chi ne ha più bisogno con un gesto semplice, ma di grande valore. La stessa Eleonora Goldoni, calciatrice biancoceleste presente al Gemelli, ha condiviso sul proprio profilo Instagram l‘emozione e l’entusiasmo per aver preso parte a questo progetto.

Il messaggio social della Goldoni

Qualche giorno fa io ed alcune compagne di squadra abbiamo accettato una bellissima missione, portata a termine con la gioia nel cuore. Tutto questo grazie a un'iniziativa chiamata Regalo Sospeso, ideata dagli amici di @unicefitalia in collaborazione con @clementonitoys . Ci siamo recati presso l'ospedale Gemelli di Roma, dove abbiamo donato ai bambini e alle famiglie incontrate tantissime scatole piene di giochi coloratissimi. Con questo piccolo gesto abbiamo voluto regalare loro un po' di spensieratezza e leggerezza, tra un sorriso e un abbraccio di conforto, per questo Natale. Mentre guardavo quei bimbi giocare mi sono domandata se ciò che stavo facendo fosse abbastanza. Poi, guardando i loro occhi e i loro sorrisi, credo di aver trovato la risposta. Con un piccolo gesto, ognuno di noi può fare grandi cose, e, se uniti, possiamo davvero fare la differenza.

Il video sui social