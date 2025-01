Lazio-Real Sociedad | Zaccagni nel post: “Volevamo vincere e si è visto, il mister…”

È appena terminata la sfida valida per la settima giornata di Europa League fra Lazio e Real Sociedad, disputato allo stadio Olimpico di Roma, di fronte all’emozionante scenario di più di 30.000 tifosi laziali, pronti ad accogliere i ragazzi di Baroni dopo un meraviglioso percorso europeo, costellato di sole vittorie (un solo pareggio contro il Ludogorets). Le due squadre, guidate rispettivamente dagli allenatori Baroni e Alguacil, hanno giocato una partita ad alta intensità e si sono combattute tre punti fino alla fine. Grazie a questa vittoria, i biancocelesti si sono guadagnati, con anticipo di una giornata, la matematica qualificazione agli ottavi di Europa League. Dopo la partita, terminata 3-1 per la Lazio, è intervenuto ai microfoni di LSC il calciatore.

Siamo veramente felici. Abbiamo fatto una buonissima gara, il primo tempo si è messo nel miglior modo possibile. Siamo stati bravi perché eravamo anche rimaneggiati ma abbiamo giocato quasi come la formazione di domenica. Siamo entrati in campo con cattiveria, volevamo vincere e si è visto. Sono contento di aver ritrovato il goal su azione, così come del percorso che sto facendo, godiamoci la serata e prepariamo la partita di domenica. Il mister ci aveva detto che vincere aiuta a preparare le gare successive dandoti quei sorrisi in più per affrontare meglio il lavoro