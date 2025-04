Il giovane tifoso che ha suonato l'inno all'aeroporto

Momento emozionante ieri mentre la squadra di Baroni partiva dall'aeroporto di Fiumicino per la missione europea in Norvegia. Un giovanissimo tifoso biancoceleste ha suonato al pianoforte l'inno della Lazio ‘Vola Lazio Vola’ . Un gesto che ha toccato tutto il popolo laziale e che è finito sui social. Il ragazzo si chiama Nicolò e con la melodia che tutti i laziali hanno in mente ha voluto dare una spinta alla squadra.

Il video sui social

Tutto pronto a Bodo

Poco più di 24 ore e Bodo si colorerà un pò di bianco e celeste. Per ora il colore bianco è portato dal meteo, infatti ha iniziato a nevicare in maniera decisa ed importante sulla città norvegese che dovrà ospitare il match alle 18.45 di domani sera. La Lazio è pronta e sa che oltre a dover sfidare una squadra importante che è sicuramente una delle sorprese europee, dovrà superare anche ostacoli inediti come la neve, le temperature glaciali e il campo sintetico.