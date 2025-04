L'allenamento di rifinitura alla vigilia di Bodo Glimt-Lazio

Da pochi minuti si è concluso l'allenamento consueto alla vigilia di ogni match europeo, tra poco più di 24 ore si giocherà Bodo Glimt-Lazio. I biancocelesti hanno effettuato la rifinitura senza dover sopportare la neve che fino a poco prima è scesa pesantemente allo stadio Aspmyra.

Diversi gli assenti tra infortuni e nomi non presenti in lista. Non sono partiti per la Norvegia Belahyane, Provstgaard, Ibrahimovic, Pellegrini e Basic, fuori lista Uefa, Rovella, squalificato, e Nuno Tavares, causa infortunio recente. Presente tutto il resto del gruppo per testare il campo sintetico e abituarsi al clima glaciale che sta offrendo la terra norvegese.

La rifinitura

Cielo plumbeo e tempesta di neve alle spalle sullo stadio Aspmyra. Questo trovano gli uomini di Baroni scendendo in campo. Le loro sagome, le loro posture, lasciano palesemente percepire il forte freddo che c'è a Bodo. Pochi i calciatori, forse anche pentiti, scesi in campo in pantaloncini. La maggior parte indossano calzamaglie e pantaloni della tuta lunga. I pochi a sfidare il freddo con la classica tenuta stagionale sono Guendouzi, Hysaj, Lazzari, Romagnoli, Vecino e Marusic. Quest'ultimo sorpreso anche a commentare il freddo glaciale presente. La rifinitura si è svolta come sempre. Breve riscaldamento muscolare senza pallone, fraseggi tattici e piccola partitella.

Il campo di gioco

Il meteo è impetuoso e fosse capitato in Italia, nei nostri stadi ma sopratutto con il terreno non sintetico, la situazione sarebbe diventata drammatica. Altro discorso invece a Bodo. Il campo è in erba sintetica, tanta la neve presente ma solo ai bordi del rettangolo verde. I calciatori spesso hanno tastato il suolo con gli scarpini, come a prendere confidenza con questa novità tecnica.