Zappi, il neo presidente AIA favorevole al VAR a chiamata

Il nuovo presidente dell'AIA, eletto lo scorso sabato, Antonio Zappi è intervenuto ai microfoni di Rai Radio Sound nella trasmissione Radio Anch'io Sport. Zappi si è espresso sulla questione del VAR a chiamata, una nuova sperimentazione introdotta dalla FIFA e applicato per la prima volta in occasione dei prossimi Mondiali U20 femminili che si terranno in Colombia. Di seguito le parole del nuovo presidente dell'AIA.

Che tipo di organizzazione hai in mente per i prossimi anni?

Sabato abbiamo ottenuto un grande consenso sulla nostra proposta evolutiva, vogliamo andare in una direzione di rafforzamento e centralità delle eccellenze tecniche. Vorremmo svincolare le interferenze politiche che negli ultimi tempi ci hanno creato dei problemi interni. È mia intenzione nel giro di pochissimo tempo di istituire una direzione tecnica che superi le problematiche che hanno afflitto la classe arbitrale negli ultimi tempi. A me piacerebbe avere una classe arbitrale qualitativamente e quantitativamente migliore.

Sul VAR a chiamata