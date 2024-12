Due anni dalla scomparsa di Sinisa Mihajlovic: il ricordo della Lazio

Il maledetto 16 dicembre del 2022 è venuto a mancare un grande ex calciatore, allenatore ma soprattutto un grandissimo uomo, Sinisa Mihajlovic. Il ricordo dell'ex centrocampista biancoceleste rimane ancora vivissimo nei cuori dei tifosi laziali e non solo. Sinisa ci ha lasciato due anni fa a causa di un brutto male, la sua scomparsa ha lasciato un vuoto non solo nel mondo Lazio a cui Mihajlovic era estremamente legato, ma in tutto il mondo del calcio. Proprio questa sera nell'anniversario della sua morte si giocherà Lazio-Inter, i due club più importanti nella carriera di Sinisa: con la maglia biancoceleste Mihajlovic ha raggiunto i risultati migliori, mentre con quella nerazzurra ha chiuso la sua incredibile carriera.

La nota della società

La S.S. Lazio ricorda commossa Sinisa Mihajlovic, nel secondo anniversario della sua scomparsa. Un grande laziale, un guerriero in campo e nella vita. Di questo combattente dal grande cuore resterà una traccia indelebile nella storia del calcio e della Lazio, non solo per i successi sul campo, ma per il messaggio di speranza di fronte alle difficoltà che ha saputo rappresentare fino all’ultimo momento della sua vita. Sinisa per sempre.

