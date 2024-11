Lazio-Bologna | Tutte le iniziative proposte dalla società allo Stadio Olimpico

Un weekend ricco di iniziative quello proposto dalla società biancoceleste per sabato 23 e domenica 24. In occasione della gara casalinga contro il Bologna, in programma per domenica 24 novembre alle 20:45, la Lazio promuove l'opportunità di donare il sangue, grazie ad una automoteca disponibile per l'intero weekend, di seguito tutte le informazioni utili per chi fosse interessato.

Le iniziative proposte dalla società

La grande carenza di sangue è un tema importante, e la Lazio come sempre risponde presente. In occasione della partita casalinga contro il Bologna, nello specifico nei giorni 23 e 24 novembre, sarà presente una automoteca per la raccolta delle donazioni di sangue. Chi vuole rispondere all’appello e donare il sangue, può farlo sabato 23 novembre dalle 7:45 alle 16:30 e domenica 24 novembre, dalle 07.45 alle 14:30. Tutti i donatori, lasciando i propri contatti, avranno la possibilità di ricevere un biglietto omaggio per la partita di Coppa Italia Lazio-Napoli. Gli abbonati potranno regalarlo a un amico. Requisiti per donare: Età compresa tra i 18 e i 65 anni Peso non inferiore ai 50kg Buono stato di salute E’ consentita una colazione leggera (The, caffè, succhi, biscotti secchi) Forza, #VolaADonare!

Le altre attività in occasione di Lazio-Bologna