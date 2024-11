Lazio-Como | Tutte le info sulla vendita dei biglietti

Tante, tantissime, le gare cui è attesa la Lazio da qui a gennaio; la partita di domenica sarà solo il fischio d'inizio di un tour de force che continuerà per mesi con la Lazio impegnata su tre fronti. Tra big match, sfide europee e sulla carta gare più agevoli, molte saranno giocate tra le mura amiche dell'Olimpico, motivo per cui la Lazio ha già dato tutte le informazioni per l'acquisto dei tagliandi.

Attraverso un comunicato ufficiale la Lazio ha reso note tutte le informazioni utili per l'acquisto dei biglietti per la gara contro il Como.

