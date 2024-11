WOMEN | Tre biancocelesti tra le Azzurre convocate da Soncin

Dopo la sosta per gli impegni in nazionale delle federazioni maschili, ora arriva il momento della pausa per le delegazioni femminili. Pochi minuti fa è stata diramata la lista delle calciatrici convocate da Andrea Soncin, ct delle Azzurre, in Nazionale per la sfida prevista il 2 dicembre alle 20:30 a Bochum contro la Germania, quarta forza del ranking FIFA. La gara contro le tedesche chiuderà l'anno delle Azzurre e sarà visibile su Rai Sport. Di seguito la lista delle 29 convocate della Nazionale femminile, in cui sono presenti tre calciatrici della Lazio.

