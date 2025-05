Rovella protagonista di un evento di solidarietà: in campo per la lotta contro il tumore

Appena terminato il campionato di Serie A e adesso i calciatori si dedicheranno al meritato riposo, alle rispettive Nazionali o ad altre iniziative sul campo, come quella che ha interessato alcuni calciatori italiani in questi giorni, tra cui anche il biancoceleste Nicolò Rovella. Il centrocampista ha partecipato ad un evento di solidarietà unico nel suo genere, organizzato dal difensore del Monza Luca Caldirola in collaborazione con Sportitalia: calcio e solidarietà si sono unite in un evento allo Sport Italia Village di Verano Brianza dedicato alla raccolta fondi per la ricerca contro il tumore osteosarcoma pediatrico.

L’evento a cui ha partecipato Rovella

L’evento fa parte di un progetto benefico intitolato “Insieme per Fily“ e di cui Caldirola è il testimone. All’occasione hanno partecipato anche altri calciatori come gli ex Monza Di Gregorio, Maldini e l’attuale biancoceleste Rovella, assieme ad ex campioni, youtuber, cantanti, influencer che si sono ritrovati tutti insieme per raccogliere fondi e sostenere la ricerca, sensibilizzando l’opinione pubblica a riguardo. L’evento era stato annunciato dallo stesso Caldirola tramite i social, invitando adulti e bambini a partecipare per devolvere il ricavato in beneficenza. Proprio ieri sera, alle 18:30, si è svolto l’evento che ha visto la partecipazione di un gran numero di appassionati di calcio ma non solo.

Le parole di Rovella all’inizio dell’evento