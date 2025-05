Lazio, Baroni verso l’addio, tutti i nomi per sostituirlo: in pole il ritorno di Sarri

È appena terminata la stagione e la Lazio ha chiuso quest’annata con una debacle veramente inaspettata per tifosi e società: nessuna qualificazione, i biancocelesti rimarranno fuori dall’Europa per il prossimo anno e ciò non accadeva da ben otto anni. La delusione è grandissima per tutti e in grado di scardinare quelle che, fino a poco tempo fa, rappresentavano delle certezze per il mondo biancoceleste: prima fra tutte, la presenza dell’ancora attuale mister Marco Baroni.

Baroni verso l’addio: i nomi per sostituirlo

Dal sogno Champions all’inferno in un attimo: questo è quello che è successo contro il Lecce e che ha sancito l’addio all’Europa dopo otto stagioni di seguito. Il finale da incubo rischia di non lasciare scampo ad un alto triste epilogo fuori dal campo: i saluti fra la Lazio e mister Baroni. La società penserà bene al da farsi e, nel frattempo, aspetterà la prossima settimana per prendere una decisione, anche per metabolizzare l’improvvisa delusione e non prendere decisioni affrettate. Lotito e Fabiani dovranno valutare che cosa offre il mercato degli allenatori prima di decidere di sostituire Baroni. Infatti, come riporta Il Messaggero, nella lista di gradimento per sostituire il tecnico toscano sarebbero in pole l’ex Sergio Conceição, ma soprattutto Thiago Motta (in cerca di rilancio dopo i flop sulle panchine di Milan e Juventus) o addirittura Allegri (vicino a Napoli e pura utopia considerate le ambizioni allo stipendio). La società, d’altronde, è convinta che non c’entrino i giocatori in questa grande disdetta, ma la guida tecnica che non ha saputo gestire il successo, ha smesso di incidere e ha perso il controllo del gruppo.

Baroni - IPA

