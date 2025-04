Rambaudi: "I giocatori non devono strafare, il Parma non ha nulla da perdere…"

Questa sera la Lazio che affronterà il Parma è chiamata a rispondere ai risultati positivi delle sue rivali per i posti validi per i piazzamenti nelle competizioni UEFA 2025/26. I biancocelesti devono invertire il trend davanti ai propri tifosi che recita come ultima vittoria casalinga in Serie A il 5-1 contro il Monza di inizi febbraio.

Roberto Rambaudi questa mattina è intervenuto ai microfoni di Radiosei per introdurre il match di stasera.

Baroni - IPA

Le parole di Rambaudi a Radiosei

Stasera devi fare la prestazione, approcciarti come si deve. Baroni è stato bravo e ha giocatori intelligenti nel percepire, nel capire, certi momenti. La Lazio deve pensare ad una gara alla volta.

Sulla Lazio

La Lazio deve fare una prestazione seria, come sa fare, con atteggiamento e fame giusti. I giocatori devono fare ciò che sanno fare, senza strafare; devono avere la pazienza di suonare la loro musica, solo così verrà fuori un bel concerto. Gara da affrontare in maniera intelligente. Il Parma verrà qui a fare la sua partita, loro non hanno nulla da perdere mentre tu devi fare la Lazio, quella che ti ha portato fino a qui.

Zona Champions?