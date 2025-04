L'intelligenza artificiale emette la sua classifica finale del campionato di Serie A

Negli ultimi anni ha preso piede lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, dove in ogni campo sta apportando benefici e previsioni fuori da ogni aspettativa. Ultimamente è utilizzata spesso anche nel calcio dove riesce in alcune occasioni a stupire in maniera quasi illuminante ed in altre invece a rappresentare un vero e proprio limite che rasenta il ridicolo.

Questa volta a giocare con l'intelligenza artificiale nel mondo del calcio è stata la pagina instagram fantacalcio.it che ha espresso una domanda breve e netta: “quale sarà la classifica finale del campionato di Serie A?”. Tanti sicuramente faranno scongiuri, altri incroceranno le dita per far si che si possa avverare quanto riportato dall'AI. La risposta arriverà solo dal campo.

La classifica finale

La prima curiosità è chi vincerà il tricolore nel testa a testa Napoli-Inter. L'intelligenza artificiale ha dato il suo verdetto: saranno i nerazzurri di Inzaghi a portare lo scudetto a Milano. Per il Napoli di Antonio Conte di conseguenza il secondo posto. Ecco il post instagram con la classifica per intero:

Il piazzamento della Lazio di Baroni

Un buon finale quello scritto dall'AI per i biancocelesti. La società capitolina infatti secondo la previsione sviluppata da questa mente virtuale dovrebbe chiudere a 70 punti, con un piazzamento che la vedrebbe quinta in classifica. Da una parte sfuma il sogno Champions League, dall'altra però la soddisfazione di arrivare, in griglia, sopra a squadre come Milan, Bologna e Roma, che forse ad inizio anno partivano con aspettative superiori alla Lazio.