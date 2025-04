Genoa-Lazio, i convocati dei rossoblù: forfait inatteso per Vieira

In vista del recupero della sfida valevole per la 33° giornata di Serie A contro la Lazio, in programma questo pomeriggio alle 18:30, il tecnico del Genoa ha diramato la lista dei 24 calciatori convocati. Vieira dovrà fare a meno di diversi titolari: saranno out per la sfida contro i biancocelesti Malinovskyi, Matturro, Cuenca, Cornet, Miretti, Ekuban e Onana.

L'ex Juventus, Fabio Miretti, non essendo presente nell'elenco dei convocati, non sarà a disposizione del tecnico francese. Il trequartista rossoblù si è sottoposto in queste ore, in sinergia con la società bianconera, a degli esami strumentali che hanno evidenziato un trauma alla spalla. Anche Caleb Ekuban dovrà rimanere ai box questo pomeriggio, frenato ancora una volta da problemi fisici.

La lista dei convocati di Vieira

Ahanor; Badelj; Bani; Barbini; De Winter; Ekhator; Frendrup; Kassa; Leali; Martin; Masini; Messias; Norton; Nuredini; Otoa; Pinamonti; Sabelli; Siegrist; Sommariva; Thorsby; Vasquez; Venturino; Vitinha; Zanoli.

