La corsa Champions si infiamma, mai probabilmente la lotta ai posti di classifica che contano è stata così combattuta. Una manciata di giornate e poi si tireranno le somme con inevitabilmente squadre che sorrideranno e altre dovranno rimpiangere qualcosa nel loro percorso: ogni punto, ogni dettaglio può fare la differenza. Anche la condizione della rosa influirà ed avere tutti al massimo sarà determinante cercando di evitare infortuni. La Juventus, però, dovrà fare i conti con un assenza importante nelle prossime partite.

Kelly infortunato

Lloyd Kelly - Depositphotos

Come reso noto attraverso un comunicato ufficiale dalla Juventus, Lloyd Kelly al termine della gara di ieri contro il Monza ha ravvisato un problema muscolare. Gli esami svolti in mattinata hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale. Come si legge nel comunicato verranno ripetuti gli esami perciò Kelly può dirsi out per le due prossime fondamentali partite della Juventus che affronterà in trasferta sia il Bologna sia la Lazio.

Il comunicato della Juventus