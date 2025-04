Atalanta-Lecce: potrebbe arrivare un possibile 3-0 a tavolino

Dopo la precoce scomparsa del fisioterapista del Lecce, il match contro l'Atalanta non si sarebbe più dovuto disputare questa sera, ma domenica 27 aprile.

Nonostante tutto, però, come riporta DirettaCalcioMercato, i salentini non vorrebbero partire per Bergamo ma, così facendo, rischierebbero il 3-0 a tavolino.

Il caso Atalanta-Lecce

In questi giorni, dopo il tragico episodio, il presidente del Lecce - Saverio Sticchi Damiani - è andato contro la Lega Serie A, accusandola di non aver rispettato lo stato psicologico della squadra salentina e aver preso delle decisioni senza consultare né il Lecce, né la squadra di Gasperini.

Se non ci dovessero essere altre novità, quindi, la squadra di Giampaolo andrebbe incontro alla sconfitta a tavolino per 3-0 e alla penalizzazione di un punto in classifica.

Ecco cosa accade quando una squadra non si presenta

Ma cosa accadrebbe se il Lecce non dovesse presentarsi a Bergamo?

"La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S”.