MOVIOLA LAZIO-CAGLIARI | Ayroldi attento, rigore netto e rossi corretti

Terminata da pochi istanti la sfida tra Lazio e Cagliari. Giovanni Ayroldi, 33enne della sezione di Molfetta, dirige discretamente una partita non caratterizzata da grosse valutazioni difficoltose. Il fischietto pugliese lascia correre con coerenza i contatti leggeri e favorisce la classica direzione all'inglese. L'arbitro gestisce anche con buon carattere momenti di nervosismo tra i giocatori in campo, come il battibecco andando avanti in più occasione, sopratutto nei primi 45 minuti, tra Castellanos e Yerri Mina. Piccole scintille spente immediatamente da Ayroldi con il dialogo diretto con i giocatori in campo. Approfondiamo la moviola.

Moviola del primo tempo

I primi 45 minuti sono caratterizzati dalla presenza del cartellino giallo per mano dell'arbitro Ayroldi. Prima sanzione disciplinare al minuto 9, Rovella va via in campo aperto e viene steso da Adopo, giallo indiscutibile. Altra ammonizione al minuto 17, stavolta tocca ad Augello che interviene su Isaksen trattenendolo vistosamente. Al 25simo è una maglia biancoceleste a ricevere il giallo, Noslin commette un fallo duro su Zappa, classico pestone in ritardo. 28simo minuto Yerri Mina in tackle su Isaksen, giallo sacrosanto.

L'arbitraggio nel secondo tempo

Si inizia e continua sempre nello stesso senso nel secondo tempo. Cartellini gialli che dominano in casa Cagliari. Al minuto 49 ad entrare di diritto sul taccuino degli ammoniti dei sardi è Zappa che trattiene Dia in modo esagerato. Al 61simo tocca invece a Lazzari per la Lazio, zampata su Piccoli e giallo giusto. Minuto 64 Luvumbo è protagonista di un placcaggio rugbystico su Lazzari, l'arbitro estrae il cartellino giallo. Continua la collezione di gialli in casa Cagliari, Luperto entra duramente su Castellanos, ammonizione netta. Minuto 75, rigore Lazio, indiscutibile il calcione che Zortea rifila a Pellegrini, fallo e penalty per i biancocelesti. Minuto 78, il Cagliari perde la testa, doppia espulsione per i rossoblu, secondo giallo per Yerri Mina per un fallo a palla distante su Castellanos, Adopo va a brutto muso da Ayroldi a protestare, altro giallo che diventa rosso perchè è il secondo. Rovella vittima della stanchezza per la grande gara giocata commette un fallo in ritardo, è giallo.