La moviola di Lecce-Lazio: Manganiello gestisce una partita molto nervosa

La Lazio vince una partita che se inizialmente si era messa sui giusti binari vista la superiorità numerica ed il gol di vantaggio al termine del primo tempo, nella seconda frazione di gioco si è complicata terribilmente con il pareggio immediato dei padroni di casa. La squadra di Baroni però continua ad attaccare e nonostante un po' di nervosismo trova alla fine il gol vittoria con Marusic.

L'episodio chiave in termini di moviola avviene a fine primo tempo con rigore per i biancocelesti ed espulsione di Guilbert che colpisce volontariamente con la mano un pallone diretto in porta.

Castellanos

La moviola di Lecce-Lazio

Partita che inizialmente subisce molte interruzione da parte del fischietto di gara Manganiello che punisce tanti piccoli falli rimanendo però sempre coerente con il metro di giudizio utilizzato. Al 30' non ravvisa un fallo per un pestone di Dorgu ai danni di Lazzari concedendo calcio d'angolo ai padroni di casa che per fortuna non si rivela pericoloso. L'episodio che cambia la partita avviene al 45' quando Manganiello concede un calcio di rigore alla Lazio per un fallo di mano volontario di Guilbert. Il giocatore del Lecce infatti ha salvato sulla linea un pallone tirato da Castellanos destinato in porta parandolo con la mano ma dimenticandosi di non essere un portiere, rosso inevitabile.

Nel secondo tempo la partita si fa molto nervoso con il pubblico di casa che forte del momentaneo vantaggio carica la squadra e surriscalda l'ambiente rendendo ogni fischio di Manganiello un capannello di proteste. Di rilevante importanza nella seconda frazione di gioco c'è un gol annullato ai biancocelesti per fuorigioco di Castellanos che sarebbe stato l'assistman della rete siglata invano da Dia. Il finale poi si incendia con Manganiello costretto a comminare varie sanzioni ai giocatori in campo anche dopo un parapiglia scaturito perché Guendouzi consegna al quarto uomo un sasso lanciato dagli spalti dopo il gol della Lazio.

Cartellini gialli: 4

Cartellini rossi: 1

Il voto a Manganiello

Voto: 6

Giudica bene in occasione dell'episodio chiave del match assegnando giustamente il rigore e sventolando il rosso a Guilbert. La partita si fa parecchio nervosa con l'andare dei minuti ma il fischietto di Pinerolo non si lascia trasportare dalle emozioni e la porta a casa con esperienza.