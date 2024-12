Lecce-Lazio, Marusic: "Volevo aiutare la squadra. E ora..."

La Lazio vince allo scadere e lo fa grazie alla rete di Adam Marusic: nonostante un buon Lecce in inferiorità numerica, i biancocelesti sono riusciti a portare a casa tre punti importantissimi. Al termine del match, il terzino montenegrino è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni

Non segno tanto, però oggi, in questi dieci minuti, volevo aiutare la squadra. Alla fine ho fatto questo gol e conquistato tre punti che sono veramente importanti per noi.