Europa League, Braga-Lazio: al via la fase 2 di vendita di biglietti

In Europa League la Lazio sta svolgendo una stagione gloriosa, 5 vittorie e un solo pareggio ha condotto la squadra alla vetta della classifica con un totale di 16 punti. Con la competizione che riapre le porte, i biancocelesti dovranno affrontare nuovi avversari, prima il Real Sociedad e poi il 30 gennaio alle ore 21:00 lo Sporting Braga allo stadio Axa. In vista della partita, la SS Lazio ha dato il via alla vendita dei biglietti.

Braga-Lazio: vendita dei tagliandi