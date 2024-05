SERIE A | Lazio-Empoli, data ed orario della conferenza stampa di mister Tudor

Archiviato il pareggio esterno contro il Monza per 2-2 nello scorso turno di campionato, la Lazio si avvicina sempre di più a scendere di nuovo in campo. I biancocelesti di mister Igor Tudor, nella mattinata di domenica, sarà di scena allo Stadio Olimpico di Roma, per affrontare l'Empoli nella 36° giornata di Serie A.

Lazio-Empoli, ecco quando interverrà mister Tudor in conferenza stampa

La società biancoceleste, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato data ed orario della conferenza stampa di mister Igor Tudor in vista del match interno contro l'Empoli. Di seguito il comunicato con data ed orario, oltre alle info per seguire live la conferenza stampa:

"Il tecnico biancoceleste Igor Tudor interverrà in conferenza stampa nell'antivigilia di Lazio-Empoli domani, venerdì 10 maggio 2024, alle ore 15:00 presso la sala stampa del Centro Sportivo di Formello. La conferenza sarà trasmessa in diretta sui canali ufficiali biancocelesti Lazio Style Channel e Lazio Style Radio e in streaming sulla piattaforma sslazio.it".

Lazio-Empoli, data ed orario ufficiale del match

La sfida tra Lazio ed Empoli sarà valida per la 36° giornata del campionato di Serie A, importante per entrambe le squadre impegnate nella rincorsa verso i propri obiettivi: i biancocelesti vogliono continuare nella lotta per un posto in Europa nella prossima stagione, mentre la squadra di Nicola vuole conquistare la salvezza per restare in Serie A anche il prossimo anno.

Lazio-Empoli, in programma allo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena domenica 12 maggio 2024 alle ore 12:30.