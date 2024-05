FORMELLO - Casale e Patric tornano in gruppo: domani al via le prove tattiche

Nella giornata di oggi si è svolto un nuovo allenamento per la Lazio, che si prepara alla sfida di domenica contro l'Empoli in campionato. Da segnalare il rientro in gruppo sia di Casale che di Patric, entrambi assenti nella seduta di ieri dopo il match contro il Monza. Il primo è reduce dal solito problema alla caviglia, mentre per lo spagnolo c'è stata una semplice gestione delle energie.

Patric Lazio

Le assenze e il programma di domani

Unico assente in rosa è Mario Gila, ancora alle prese con l'infortunio subito dopo la gara di Coppa Italia contro la Juventus. Domani scatteranno le prove tattiche, utili a preparare al meglio l'incontro con il club toscano.