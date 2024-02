CdS| Accordo raggiunto, Provedel rinnova

Tre incontri, l'ultimo ieri a Formello. La Lazio e Provedel hanno raggiunto l'intesa sul prolungamento del contratto. Ballavano alcune questioni inerenti all'intesa economica e alla possibilità di prolungare di un anno il vincolo. La scadenza passa dal 2027 al 2028 e verrà adeguato l'ingaggio anche per una cospicua parte della stagione in corso. Un riconoscimento importante per un portiere che lo scorso anno ha vinto il premio di miglior portiere in Serie A, è entrato nel giro della Nazionale ed è stato protagonista anche in Champions League.

Un attestato di fiducia e di stima importante da parte della società: un accordo che arriva a pochi giorni di distanza da quell'errore fatto contro il Bologna domenica all'Olimpico. Un bel messaggio che sottolinea un rapporto destinato a protrarsi nel tempo.

Il Corriere dello Sport