PRIMAVERA TIM CUP| La Lazio ancora a Torino per una prova di carattere

La Lazio oggi arriva a Torino per giocarsi il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro i granata. Una gara in cui è la squadra di Stefano Sanderra parte svantaggiata, senza girarci troppo intorno. L'andata, al Fersini, è terminata 1-3 e la sfida di campionato giocata a Torino ha già visto i granata vincere per 1-0 solo 11 giorni fa. L'impresa è complessa, non impossibile perché questa squadra ci ha abituati a delle imprese importanti, e in fondo i tratterebbe di fare due gol. Tuttavia, c'è da sottolineare lo stato di forma del Torino, da tenere assolutamente in considerazione, oltre al fatto che i biancocelesti continuano a non vivere un buon momento: in campionato solo due punti raccolti nelle ultime tre partite. Una scossa si è vista dopo il secondo gol subito contro la Fiorentina in casa: un gioco più fluido che ha visto nella finalizzazione di Sardo un'arma tagliente da cui bisognerà inevitabilmente ripartire anche nella sfida odierna contro il Torino. Per il resto, pochi dubbi sulla formazione: i biancocelesti si presenteranno con i migliori sotto le Alpi per tentare l'impresa di conquistare la finale.

Il Torino

D'altro canto, c'è da considerare che sì, il Torino ha battuto la Lazio nelle ultime due sfide ravvicinate, ma ha comunque perso 2 delle ultime 3 partite in Serie A. La vittoria contro la Lazio è, infatti, l'intervallo tra le pesanti sconfitte contro il Sassuolo per 6-3 e il Cagliari per 3-2 arrivata nel finale. Inoltre, i granata hanno anche perso contro la Lazio in campionato nel girone d'andata. Insomma, mai darsi per sconfitti. Certo che servirà una grande impresa da parte dei biancocelesti per conquistare la finale, che si giocherà contro una tra Fiorentina e Roma, con la prima che parte in vantaggio per il 3-1 dell'andata.