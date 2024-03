Il Tempo | Oggi ricorso Guendouzi, tornano gli squalificati

Tra poco si saprà se Guendouzi potrà scendere in campo contro il Frosinone e dunque se il Giudice Sportivo accoglierà il ricorso presentato dalla Lazio. La Lazio sostiene che la spinta di reazione ai danni di Pulisic non meritasse due turni di stop per condotta violenta, come sostenuto da Di Bello, che estrasse il rosso diretto verso la mezzala francese. Se il ricorso andrà a buon fine Guendouzi sarà a disposizione per Frosinone. Rientreranno anche Marusic e Pellegrini dopo aver scontato una giornata di qualifica.