Lazio: il pensiero su Insigne rimane, ma ora spuntano altri nomi

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, i questi giorni, come riporta Il Messaggero, sembrerebbe continuare ad avere contatti telefonici con Lorenzo Insigne, il quale sarebbe disponibile a tornare in Italia.

Depositphotos

Il caso Insigne

L'attaccante partenopeo, pur di giocare nuovamente in Serie A con Sarri, sembrerebbe disposto a dimezzare le pretese economiche.

Tra il tecnico toscano e Insigne, infatti, continuano le telefonate e il desiderio di tornare a lavorare insieme resta forte… anche se il loro volere potrà essere reso possibile solo a partire da gennaio.

La società guarda anche altri nomi

Insigne, però, non è l'unico ad essere stato posto nella lista dei probabili acquisti di gennaio… infatti, sembrerebbe che la società biancoceleste abbia già notato Simic e Fabbian, insieme a Karetsas e Daghim. Sono proprio questi ultimi due nomi ad essere stati proposti da Sarri, il quale vorrebbe provare a sondare il terreno anche con un altro giovane: Kevin Kelsy, classe 2004, attaccante del Portland.

La Lazio, però, sa che questi calciatori potrebbero essere disponibili solo per gennaio, a causa dello stop del mercato in entrata per la squadra capitolina.