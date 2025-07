Lazio: Dia o Castellanos? In due per un solo posto nel tridente

E' ormai risaputo che, a causa dello stop del mercato in entrata, Sarri dovrà aggiustare la formazione biancoceleste in base ai giocatori a disposizione.

Come riporta Il Messaggero, infatti, tra le sfide più significative vi è quella tra Dia e Castellanos, i quali si contendono un posto nel tridente.

La sfida tra Dia e Castellanos

I due attaccanti della Lazio posso vantare numeri diversi: Castellanos può contare ben 14 gol e 5 assist in 40 gare, mentre Dia ha segnato 12 reti in 48 partite. Nonostante tutto, però, l'argentino è reduce da una prima stagione - con Sarri - poco prolifica: 2 gol in 39 partite.

Proprio per questo motivo, Dia è pronto a dare tutto sé stesso, pensando solo all'inizio della stagione.

Oggi i due calciatori biancocelesti - insieme al resto della rosa - concluderanno le visite mediche con i test polmonari, a Formello, in vista della preparazione precampionato, di lunedì.

Cosa ne pensa Sarri?

Il tecnico toscano non ha mai nascosto la stima che prova per entrambi i calciatori, infatti, come riporta Il Messaggero, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

Castellanos ha il gol bello. Dall'esterno penso che Dia abbia la rete più facile.

Sarri cerca e vuole la sostanza ed è per questo motivo che dal ritiro di lunedì inizierà a studiare approfonditamente i due attaccanti… per poi arrivare ad una conclusione definitiva.