Monza-Lazio, il dott. Rodia: "Felipe Anderson aveva i crampi, Provedel e Gila..."

L'elenco degli infortunati della squadra sta per ridursi notevolmente, dato che Ivan Provedel si è appena riaggregato al gruppo. L'unico giocatore che rimane fuori per infortunio è Mario Gila. Per aggiornare sullo stato fisico della rosa, il dottor Fabio Rodia ha rilasciato alcune dichiarazioni durante un'intervista con Lazio Style Channel.

Queste le sue parole dopo Monza-Lazio