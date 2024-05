Monza-Lazio, Marusic nel post: "Non una grande partita. Il confronto con i tifosi? Ecco cosa ne penso"

Intervenuto al termine di Monza-Lazio, gara conclusasi con il risultato di 2-2, il terzino biancoceleste Adam Marusic ha commentato il pareggio e l'acceso confronto con i tifosi avvenuto alla fine della gara.

Queste le sue parole a Lazio Style Channel:

"Non abbiamo fatto un grande partita, anche per merito del Monza. Hanno avuto tante occasioni, noi ne abbiamo sprecata qualcuna. Dobbiamo analizzare bene dove abbiamo sbagliato, mancano tre partite, dobbiamo migliorare. Dobbiamo dare tutto, le prossime saranno sfide importanti e difficili, dovremmo stare concentrati e dare tutto, vogliamo fare grandi risultati. Il confronto con i tifosi? Siamo tutti delusi, però possiamo ripartire insieme, io li ringrazio perché sono venuti in tanti come sempre. Perché sono rimasto più dietro? Per bravura del Monza non sono riuscito a salire e sono stato più difensivo. Loro hanno avuto spesso il pallone. Il gol del Monza? Dovevamo essere più lucidi, loro hanno fatto un grande gol, è un peccato e c'è tanta delusione. Ora guardiamo avanti, il calcio è così, nessuno si ricorda di ieri, noi guardiamo avanti".

Marusic a Dazn:

"Oggi non abbiamo fatto bene anche per merito del Monza. Con i tifosi abbiamo parlato e volevano che venissero tutti sotto al settore. Ci hanno detto che sono sempre con noi fino alla fine. Tutto normale. Il Monza ha giocato bene, sono una squadra forte, era dura per noi. Duric ha fatto un grande gol e anche inq ueste situazioni dobbiamo essere più furbi. Dopo tutti questi anni che sono qui, ogni anno vogliamo lottare per la Champions. Quest'anno abbiamo avuto tante difficoltà e tanti cambiamenti. Tudor ha cambiato tante cose e ora serve pazienza per il nuovo modulo. Mancano 3 partite e dobbiamo crederci e dare tutto. I conti si fanno alla fine

Di seguito il suo intervento a Sky

"Il confronto con i tifosi? Siamo tutti delusi del risultato, ma il Monza ha fatto una grande partita. I tifosi volevano che andassimo tutti sotto la curva. È stato un confronto normale, ci hanno detto che loro sono con noi come sempre. È qualcosa che nasce solo da oggi. Il Monza comunque ha una squadra davvero forte, noi siamo andati in difficoltà e hanno creato di più. All'intervallo ci siamo detti di essere più concentrati ma non siamo cambiati. Djuric poi ha fatto un gran gol alla fine".