Palladino nel post-partita: "Meritavamo di più, una delle nostre migliori partite..."

Dopo il pareggio all'U-Power Stadium è intervenuto nel post-partita Raffaele Palladino:

Abbiamo fatto una grande partita sotto tutti i punti di vista, la squadra si è espressa in maniera incredibile. Gli errori nei gol derivano dal nostro coraggio e non mi arrabbio per questi gol che possono succedere. Mi è piaciuto tutto della squadra. Dopo esser andati di nuovo sotto potevamo mollare invece abbiamo avuto un grande cuore. Meritavamo di più.

Tante volte siamo andati sotto quest'anno e quando andiamo sopra difficilmente veniamo recuperati. Questo fa parte delle annate e ora voglio focalizzarmi sui lati positivi che sono tanti. Sicuramente è stata una delle nostre migliori partite.

Con Pessina e Colpani lascio tanta libertà, ma lo faccio con tutti, il nostro gioco è fatto di occupazione dello spazio. Serve avere l'intelligenza di piazzarsi nello spazio giusto. Lascio tanta scelta a tutti, per me il calcio è anche libertà. Questi giocatori rendono il nostro lavoro più semplice.

Dopo i primi 5 minuti ho capito che potevamo fare bene, si può andare sotto ma la squadra oggi c'era. Non è presunzione ma ti accorgi quando si vuole fare il risultato. Anche chi è entrato ha fatto bene. Dopo una prestazione così ritrovarsi sotto non era meritato. Sono soddisfatto.

Con Galliani c'è un grande rapporto, come dirigente lo amo perché mi mette in condizione di lavorare bene e mi dà tanti consigli. Lo chiamo boss perché è davvero un grande in tutto. C'è solo da imparare. Per il futuro parlerò con lui a fine stagione. Ora dobbiamo chiudere nel migliore dei modi. Voglio concentrarmi al 100% sui ragazzi perchè se lo meritano. Sono molto ambizioso, ma c'è modo e tempo per parlarne. Spesso con Galliani condividiamo pensieri tattici, lui è molto curioso.