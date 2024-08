SERIE A | La Juve domina, un punto a testa tra Cagliari e Como

Questa sera si è conclusa la seconda giornata di Serie A con Cagliari-Como e Hellas Verona-Juventus. A rubare l'occhio sono sicuramente i bianconeri di Thiago Motta, che trovano il loro secondo successo consecutive con tre reti di scarto. Nonostante gli avversari affrontati finora, ovvero la neopromossa Como e appunto l'Hellas Verona, l'ex allenatore del Bologna ha subito impresso un nuovo volto alla Juventus. I bianconeri sembrano ora giocare un calcio di alto livello e puntano a rientrare nella lotta per il titolo, anche se sarà necessario attendere un test più impegnativo per valutare appieno le loro reali potenzialità.

Cagliari-Como

Partita molto equilibrata all'Unipol Domus di Cagliari. Chiudono in vantaggio il primo tempo i padroni di casa grazie a un gol del neoacquisto Piccoli, ma nella seconda frazione di gioco è il Como di Fabregas a voler reagire e fare la partita. Al 53' Cutrone trova il primo centro in Serie A con la maglia dei lariani e pareggia i conti gelando il pubblico di Cagliari. Nel finale è proprio il Como che va vicino al colpaccio flirtando con il vantaggio, ma alla fine la partita termina 1-1 e le squadre si accontentano di un punto a testa. Secondo pareggio consecutivo per il Cagliari dopo quello ottenuto con la Roma, che sale quindi a quota due punti in classifica. Primo punto invece per il Como.

Hellas Verona-Juventus

Gara senza storie al Bentegodi di Verona. Gli ospiti hanno subito indirizzato la partita nel primo tempo, trovando un doppio vantaggio grazie a un super Vlahovic e con il baby Savona, giovane ragazzo classe 2003 della Juve Next Gen al debutto in Serie A. Ad inizio secondo tempo è ancora Vlahovic a trovare il gol, che dagli undici metri è glaciale e firma il 3-0. Da lì in poi sarà solo gestione per i bianconeri, che amministrano la palla senza rischi eccessivi. 6 punti complessivi per la Juve, mentre il Verona resta a quota 3 dopo la clamorosa vittoria contro il Napoli di Conte della scorsa settimana.