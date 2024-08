Il vignettista Palmaroli (Le frasi di Osho): "Immagino un affresco con il paradiso dei laziali, in cui ci sarebbe sicuramente Eriksson"

Il vignettista Federico Palmaroli, in arte “Osho” e di nota fede laziale, ha rilasciato un'intervista alla redazione di Adnkronos rendendo omaggio a Sven-Göran Eriksson, recentemente scomparso.

Più che una vignetta, preferirei disegnare qualcosa per Eriksson. Immagino un affresco con il paradiso dei laziali, disegnando tutti i bei momenti che hanno segnato la sua storia e in cui ci sarebbe anche Sven Goran Eriksson.

Seguo la Lazio da quando sono nato, ho vissuto gli anni in cui si saliva e scendeva dalla serie A alla serie B, per cui la Lazio di Eriksson ha rappresentato il momento del salto di qualità, culminato con il magico scudetto del 2000. All'epoca c'era ancora Gabriele Sandri, vivevo la mia squadra con grande esaltazione e ho ricordi meravigliosi di Eriksson, un gran signore come ormai non ne vedono quasi più. Ripensare ai momenti dello scudetto è uno dei miei ricordi più emozionanti, al tempo ci aspettavamo al massimo di arrivare allo spareggio con la Juve, ma quel giorno siamo usciti di casa per andare a vedere una partita e siamo tornati il mattino seguente dopo i festeggiamenti. È ancora vivo il ricordo di quel giorno meraviglioso: il sorriso di Eriksson, la dignità mostrata il giorno in cui è venuto allo stadio Olimpico a salutare i tifosi.