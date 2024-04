GIUDICE SPORTIVO - Due sanzionati in casa Lazio: ecco chi

Come è abitudine, al fine di ogni giornata, il sito della Serie A rilascia le decisioni del Giudice Sportivo. Durante la 33° giornata, la Lazio non è stata al centro dell'attenzione nel dettagliato comunicato. Alla squadra guidato da Igor Tudor sono state ratificate solamente due penalizzazioni dopo la partita contro il Genoa: una per Danilo Cataldi (la sua settima) e una per Nicolò Casale (la sua seconda).