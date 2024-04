COPPA ITALIA | Lazio-Juventus, i convocati di Tudor: la scelta su Immobile e Guendouzi

Mancano poche ore alla gara di questa sera, valida per il ritorno di Coppa Italia tra Lazio e Juventus. Si ricomincia dal risultato di 2-0 per i bianconeri, vincitori della sfida d'andata. In occasione di questo importante match, la Lazio ha reso nota la lista dei convocati.

La scelta su Immobile e Guendouzi

Da segnalare il ritorno tra i convocati di Ciro Immobile e Matteo Guendouzi, recuperati entrambi dall'infortunio che li ha costretti a saltare gli ultimi due incontri di campionato.

Lazio-Juventus, Kamada out

Il giapponese non è tra i convocati per la gara di questa sera. Secondo quanto riportato da GoalItalia, Kamada ha avuto un problema nella rifinitura. motivo per cui non prenderà parte al ritorno della semifinale di Coppa Italia.