La Kings League arriva in Italia: ecco i Presidenti e tutte le regole del torneo

Il calcio si evolve, diventando sempre più veloce e orientato allo spettacolo, ma anche il contesto in cui si gioca può trasformarsi. Campi più piccoli e il web come canale principale per gli spettatori sono le nuove frontiere del gioco. Ed è in questo scenario che arriva la Kings League Italia, il torneo ideato da Gerard Piqué, pronto a fare il suo debutto nel nostro paese e a catturare l’attenzione di tutti. Scopriamo insieme le principali informazioni: quando inizia, le sue regole, i presidenti delle squadre e dove sarà possibile seguirlo.

Quando inizia la Kings League Italia?

La data ufficiale di inizio del torneo non è ancora stata comunicata, ma un appuntamento fondamentale è fissato per il 18 novembre 2024, alle ore 20:45. In questa occasione, verrà presentato l’intero progetto durante un evento che si terrà a Torino, con la partecipazione del fondatore Gerard Piqué e degli altri protagonisti. La serata, trasmessa su Twitch, TikTok, YouTube e X, svelerà le squadre partecipanti, i presidenti, i calciatori coinvolti e il calendario della competizione.