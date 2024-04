Comunicato della Roma sulle condizioni di Evan N'Dicka

In seguito all'interruzione della gara, avvenuta per un malore del difensore della Roma Evan N'Dicka, la società giallorossa ha pubblicato un comunicato contenente delucidazioni circa le condizioni del difensore.

La squadra ha fatto visita a N'dicka in ospedale. Evan si sente meglio ed è di buon umore. Resterà in osservazione per accertamenti in ospedale. Forza Evan!